Жара до 29 градусов ожидается в Псковской области 28 мая

15:21, 27 мая 2024, ПАИ

Переменная облачность ожидается на территории Псковской области 28 мая, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.

Ночью местами синоптики прогнозируют кратковременные дожди. Днём в большинстве районов пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах – грозы.

Будет дуть ветер южных направлений со скоростью от двух до семи метров в секунду, при грозах – местами порывистый.

Температура воздуха по области ночью составит от +9 до +14 градусов, днём – от +24 до +29 градусов.

Атмосферное давление будет высоким.