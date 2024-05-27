Жара до 29 градусов ожидается в Псковской области 28 мая
Переменная облачность ожидается на территории Псковской области 28 мая, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.
Ночью местами синоптики прогнозируют кратковременные дожди. Днём в большинстве районов пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах – грозы.
Будет дуть ветер южных направлений со скоростью от двух до семи метров в секунду, при грозах – местами порывистый.
Температура воздуха по области ночью составит от +9 до +14 градусов, днём – от +24 до +29 градусов.
Атмосферное давление будет высоким.
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