Предстоящую Всероссийскую ярмарку трудоустройства обсуждают в медиацентре ПАИ

11:06, 28 мая 2024, ПАИ

Пресс-конференция, посвящённая проведению федерального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства в Псковской области, проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 28 мая.

Как регион готовится к проведению федерального этапа, на каких площадках пройдёт ярмарка, какие форматы будут работать, сколько работодателей в ней примут участие, что они ожидают от мероприятия, чем будет полезна ярмарка для соискателей, кроме предоставленных вакансий.

Об этом рассказывают директор Псковского областного центра занятости населения Олеся Сергеева и командир отдельного батальона ППС УМВД России по Пскову Виктор Ежов.