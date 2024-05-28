Предстоящую Всероссийскую ярмарку трудоустройства обсуждают в медиацентре ПАИ
Пресс-конференция, посвящённая проведению федерального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства в Псковской области, проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 28 мая.
Как регион готовится к проведению федерального этапа, на каких площадках пройдёт ярмарка, какие форматы будут работать, сколько работодателей в ней примут участие, что они ожидают от мероприятия, чем будет полезна ярмарка для соискателей, кроме предоставленных вакансий.
Об этом рассказывают директор Псковского областного центра занятости населения Олеся Сергеева и командир отдельного батальона ППС УМВД России по Пскову Виктор Ежов.
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