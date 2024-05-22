Соглашение с регоператором по обращению с ТКО в Псковской области будет разорвано – губернатор Михаил Ведерников
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников с трибуны Совета Федерации прокомментировал ситуацию с регоператором по обращению с ТКО, передает корреспондент ПАИ.
«Отдельная боль – это ситуация в сфере ТКО. В процессе мусорной реформы подвёл регоператор, который не выполняет свои финансовые обязательства, погряз в судебных разбирательствах с другими участниками рынка. Планируем разрывать соглашение и постараемся сделать переход бесшовным», – заявил глава региона.
«Директор и один из учредителей компании арестованы, второй учредитель – за пределами страны и не выходит на связь. Это усугубляет проблему. Но мы её решим при поддержке Российского экологического оператора и при поддержке правоохранительного блока. Подробный план действий мы уже обсудили вчера с коллегами», – сообщил он.
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Соглашение с регоператором по обращению с ТКО в Псковской области будет разорвано – губернатор Михаил Ведерников
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