ГИБДД в России вернули название ГАИ

15:37, 28 мая 2024, ПАИ

ГИБДД в России переименовали в Госавтоинспекцию, сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Михаила Черникова.

Вопрос с названием урегулирован законодательно, отметил Михаил Черников. Нормативно-правовые документы ведутся уже с новым названием.

Отметим, Государственная автомобильная инспекция (ГАИ) была учреждена в 1936 году, а в 1998 году её переименовали в Государственную инспекцию безопасности дорожного движения (ГИБДД).