ГИБДД в России вернули название ГАИ
ГИБДД в России переименовали в Госавтоинспекцию, сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Михаила Черникова.
Вопрос с названием урегулирован законодательно, отметил Михаил Черников. Нормативно-правовые документы ведутся уже с новым названием.
Отметим, Государственная автомобильная инспекция (ГАИ) была учреждена в 1936 году, а в 1998 году её переименовали в Государственную инспекцию безопасности дорожного движения (ГИБДД).
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