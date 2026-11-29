Фельдшера психиатрической бригады в Пскове оштрафовали за получение взятки

21:40, 29 ноября 2026, ПАИ

48-летнего фельдшера психиатрической бригады скорой медицинской помощи признали виновным в получении взятки за организацию госпитализации пациента. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре города Пскова.

Как установил суд, в декабре 2025 года мужчина в составе бригады скорой помощи выехал по вызову к гражданину, которому требовалась психиатрическая медицинская помощь.

Во время общения с супругой пациента у фельдшера возник умысел получить от неё деньги за принятие решения о госпитализации и организацию перевозки мужчины в медицинскую организацию. За эти действия, входившие в его служебные полномочия, он получил 20 тысяч рублей.

Суд признал уроженца Порхова виновным в получении взятки. С учётом присоединения наказания по предыдущему приговору за аналогичное преступление ему назначили штраф в размере 350 тысяч рублей. Кроме того, мужчине запретили на три года заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных полномочий в сфере медицинской деятельности.

Приговор вступил в законную силу.