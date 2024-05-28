В России увеличат лимит для перевода самому себе по СБП

17:07, 28 мая 2024, ПАИ

Центральный банк России разработал проект указания, согласно которому клиенты с помощью системы быстрых платежей смогут переводить сами себе за один раз до 30 млн рублей. Об этом пишет «Коммерсантъ».

На данный момент клиенты банка могут переводить до 30 миллионов рублей за один месяц между своими счетами либо через личный кабинет, либо через систему быстрых платежей по номеру телефона или через приложение банка по номеру. В то же время сумма перевода за один раз не может превышать 1 млн рублей. И таких переводов за один день может быть несколько до того, как исчерпается лимит.

До этого клиентам можно было переводить деньги лимитом 100 тысяч рублей и только через СПБ.

Нововведение не будет распространяться на переводы в отделениях банков из-за затрат кредитных организаций. Также оно не будет работать в случае переводов по номеру карты.

Напомним, что переводы без комиссии между своими счетами в разных банках начали действовать с 1 мая.