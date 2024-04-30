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Общество

Переводы без комиссии между своими счетами в разных банках начнут действовать с 1 мая

С 1 мая 2024 года по закону гражданин может без комиссии онлайн переводить деньги между своими счетами в разных банках в пределах 30 млн рублей в месяц, сообщает пресс-служба Центрального Банка России.

Это можно делать по номеру счёта через мобильные приложения, либо в личном кабинете на сайте банка, либо по номеру своего телефона через систему быстрых платежей (СБП).

Новые правила не будут распространяться на переводы, которые клиент совершает непосредственно в отделениях, так как это более затратная для банков операция. Исключение также составят переводы по номеру карты — в этом случае невозможно однозначно определить получателя средств.

Изменения не только позволят гражданам переводить свои средства между банками без лишних расходов, но и будут способствовать развитию конкуренции и повышению качества банковских продуктов. Новые правила также снизят операционные риски тех, кто снимал наличные в одном банке, чтобы без комиссии за перевод положить их на свой счёт в другом.

Важно помнить, что в СБП за одну операцию можно перевести максимум 1 млн рублей, но при необходимости можно сделать несколько операций.

При этом не допускаются ограничения количества бесплатных переводов гражданина в сутки между своими счетами любым из доступных способов в пределах лимита 30 млн рублей в месяц.

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