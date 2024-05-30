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Псковские профсоюзные санатории представили на выставке в Москве

Профсоюзные санатории Псковской области представили на Х Международном конгрессе «Санаторно-курортное лечение», который проходит сегодня на ВДНХ в Москве в рамках форума-выставки «Россия». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Псковские профсоюзные санатории представили на выставке в Москве. Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского облсовпрофа

Об условиях проживания и питания в санаториях, возможностях оздоровления и лечения, лечебных факторах и программах гостям рассказали представители и руководители псковских профсоюзных здравниц. Кроме того, каждый посетитель стенда смог принять участие в игре-викторине на знание фактов о деятельности псковских санаториев. Три правильных ответа обеспечивали участнику викторины подарок от курорта.

«К нам едут оздоравливаться из разных регионов и стран. Сейчас услуги в санаторно-курортной отрасли особенно востребованы и, несмотря на большой поток отдыхающих, мы держим высокий уровень обслуживания наших гостей», – отметил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов, подчеркнув, что псковские профсоюзные санатории давно известны как за пределами региона, так и за границей.

Отметим, что по данным портала санатории-России.рф, санатории Псковской области занимают шестое место в рейтинге по доходам, количеству отдыхающих и средней стоимости путёвки за девять месяцев 2023 года среди санаториев СЗФО.

Напомним, что в санаториях Псковской области в 2023 году отдохнуло более 18 тысяч человек.

Напомним, выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября 2023 года на территории ВДНХ в Москве по решению президента РФ Владимира Путина. Изначально мероприятие должно было продлиться до середины апреля 2024 года, однако глава государства предложил продлить выставку на летний период.

О том, как регион принимает участие в мероприятии, читайте в специальном сюжете ПАИ.

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