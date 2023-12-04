На 22% вырос доход псковских санаториев

17:03, 04 декабря 2023, ПАИ

Консолидированный доход псковских санаториев за девять месяцев вырос на 22 %. При этом за это время санатории обслужили на 15 % больше отдыхающих, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

По данным портала санатории-России.рф, санатории Псковской области занимают шестую позицию в рейтинге по доходам, количеству отдыхающих и средней стоимости путёвки за девять месяцев этого года среди санаториев Северо-Западного федерального округа.

«Наши санатории, а главное – сотрудники санаториев большие молодцы! Несмотря ни на что удержали на высоте и загрузку, и финансовые показатели, и качество услуг. Будем расти, стараться развиваться и расширяться!» – отметил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов и уточнил, что в санаториях вводят новые медуслуги, проводят ремонты и делают всё для комфортного отдыха и качественного лечения жителей Псковской области и гостей региона.

«При этом предоставляют льготные путёвки для членов профсоюзов, что есть не везде!» – подчеркнул профлидер.

Напомним, что в санаториях Псковской области в этом году отдохнуло более 18 тысяч человек. Ранее сообщалось, что ремонт кровли и подкровельного пространства завершён в корпусе № 6 с номерами повышенной комфортности в профсоюзной здравнице «Хилово» в Порховском районе.