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О развитии Дома культуры мотоциклистов и взаимовыручке на дорогах поговорили на «Серебряном дожде». Главное

Художник, байкер, общественник, основатель мотоклуба «Позитивная механика» Александр Бушуев стал гостем программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в четверг, 30 мая.

Александр Бушуев стал гостем программы «Минкульт». Фото: ПАИ

Главное:

  • мотоклуб «Позитивная механика» уже 25 лет занимаемся общественной работой: открывает и закрывает мотосезон, проводит псковские мотосаммиты;
  • о принадлежности к мотоклубу говорит эмблема и определённые цвета. Символ «Позитивной механики» – индеец (как символ свободы) на гитароцикле, цвета – синий и белый;
  • в 2024 году на открытии сезона в Пскове собралось 377 мотоциклистов;
  • в скором времени Дом культуры мотоциклистов, который открылся в Пскове в прошлом году, расширится: там появится уличная сцена;
  • мотоциклист никогда не оставит другого мотоциклиста в беде. Основатель мотоклуба «Позитивная механика» рассказал пример из личного опыта: недавно вместе с товарищами он спасал мотоциклистов из Латвии, которые попали в аварию у Летнего сада в Пскове;
  • псковские водители стали лучше относиться к мотоциклистам;
  • в Пскове на мотоциклах ездит много девушек, хотя отдельных мотоклубов, как, например, в Новгороде, в Пскове пока нет;
  • в качестве первого мотоцикла не стоит выбирать тяжёлый многокубатурный мотоцикл. Лучше, чтобы первый мотоцикл был класса эндуро или дорожный.

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