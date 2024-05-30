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Общество

В Пскове пройдёт фестиваль «Безопасный город»

Фестиваль «Безопасный город» пройдёт на площадке стадиона «Машиностроитель» в Пскове 1 июня, в День защиты детей. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Фестиваль пройдёт в формате квеста, будут работать площадки, организованные студентами Всероссийского студенческого корпуса спасателей, представителями ГИБДД, МЧС и Красного Креста, школы «Стоп Угроза», «ЛизаАлерт», добровольцами Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям. Также на празднике будут представлены пожарные машины, патрульные автомобили и мотоциклы, автомобили скорой помощи, с работой которых можно будет ознакомиться всем гостям фестиваля.

Участие в фестивале примут семьи с детьми от трёх до 14 лет.

Каждый участник получит светоотражатели, пособие по безопасному поведению и памятные сувениры организаторов фестиваля. Фестиваль проводится в рамках социального проекта «Дети в безопасности» и направлен на популяризацию темы безопасного поведения среди детей и взрослых. Реализует проект АНО «Центр интеллектуального развития «Вектор». Руководители проекта – семейная пара Мария и Павел Андреевы и их дети.

Ранее для 1 000 школьников 5–6-х классов школ Пскова были проведены тренинги, направленные на предотвращение конфликтных ситуаций среди школьников и профилактику буллинга в школах. Фестиваль «Безопасный город» является заключительным этапом проекта, в ходе которого дети смогут закрепить полученные знания. Кроме того, для родителей разработаны методические рекомендации «Как говорить с детьми о безопасности».

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