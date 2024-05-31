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Общество

Девятиклассница Дарья Левова из Пскова стала победительницей акции «Губернаторский дневник»

Девятиклассница Дарья Левова из Псковского педагогического комплекса стала победительницей среди детей 8–11-х классов школ Пскова. Она за весь год заработала 440 пятёрок.

Все девять лет Даша Левова учится на отлично. Фото здесь и далее из семейного архива девочки

О победе Даша узнала в школе.

«Когда я была в школе, мне мама сообщила. Я очень обрадовалась. Сначала даже немножечко не поверила в это, потому что я участвовала в акции два года назад», – рассказала школьница. Тогда девочка жила в Новоржевском районе и победительницей ей стать не удалось, хотя все годы учёбы школьница учится только на отлично.

Об акции девятиклассница узнала от мамы и решила вновь бороться за победу. В классе Даши учится 26 человек, поэтому пришлось самой активно работать на уроках, помимо этого, у старшеклассников много письменных работ и оценок за них.

Много лет Даша занималась бальными танцами

Буквально несколько дней назад Даша сдала ОГЭ по обществознанию, ждёт результат и планирует продолжить учёбу в десятом классе.

Самые любимые предметы в школе – математика и русский. Будущая профессия пока под вопросом, но школьница считает себя гуманитарием и рассматривает профессии в этом направлении.

С шести лет отличница занималась бальными танцами, с переездом их пришлось бросить, да и школьная нагрузка заставляет больше времени проводить за учёбой и подготовкой домашних заданий. С отличием школьница окончила детскую школу искусств, снималась в фильме «Деревенская драма» известного режиссёра Юрия Мороза.

В ближайшие два года Даша продолжит учёбу в школе

Конечно же, Даша Левова – участник различных конкурсов и олимпиад. После окончания шестого класса за достижения в учёбе и общественной жизни она получила путёвку в Артек. Поездка стала одним из самых ярких событий школьной жизни. «Мы с отличием окончили детскую школу искусств», – рассказала мама Даши.

Свободного времени у выпускницы средней школы остаётся немного, но и его она проводит с пользой: гуляет с собакой, помогает младшей сестре с учёбой. Когда приходит усталость и хочется всё бросить, предыдущие успехи вдохновляют и заставляют идти дальше.

«Смотришь на свои результаты и думаешь, всё-таки нельзя вот так взять и все бросить, нужно до конца закончить это дело с максимальным результатом, чтобы усилия были потрачены не зря», – делится Даша.

Участникам акции, которые не вышли в финал, школьница советует: «Никогда не стоит опускать руки!»

«Если сразу не получилось, не надо думать, что никогда не получится. Можно попробовать через годик, через два. Естественно, нужно прикладывать усилия, чтобы результат был лучше», – уверена Дарья Левова.

На фотографии Ирина Баранова. Фото: ПАИ

«От «Альфа-банка» и от себя лично поздравляю Дарью, её семью и педагогов с победой в «Губернаторском дневнике»! Успехи в учёбе сегодня – это вклад в успешное будущее завтра. Умение получать знания, умение отстаивать свою позицию – всё это пригодится в жизни. От души желаю Дарье вдохновения, новых успехов и побед», – отметила региональный управляющий «Альфа-банком» по Псковской области Ирина Баранова.

Ранее мы уже рассказывали о Даше Петровой, которая также стала победительницей акции «Губернаторский дневник». Узнать имена остальных победителей можно здесь.

Акция «Губернаторский дневник» прошла в Псковской области уже в 11-й раз. Ежегодно школьники из разных муниципалитетов стремятся заработать как можно больше отличных оценок, чтобы в конце учебного года отправиться на чаепитие к губернатору Псковской области.

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Девятиклассница Дарья Левова из Пскова стала победительницей акции «Губернаторский дневник»

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