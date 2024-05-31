Второклассница Даша Петрова из Пскова стала победительницей акции «Губернаторский дневник»

08:56, 31 мая 2024, ПАИ

Победителем акции «Губернаторский дневник» среди учащихся 2-4 классов Пскова стала четвероклассница Дарья Петрова. Она учится в социально-экономическом лицее №21. За учебный год школьница заработала 597 пятерок. Даша установила рекорд по пятеркам этого года среди школьников областной столицы.

Второклассница победила в акции с первого раза. «Когда мама сказала мне, я так обрадовалась, что даже слезу пустила. Это не каждому было по силам», - прокомментировала свою победу Даша.

Дашин школьный путь только начинается, но успехи вдохновляют на хорошую учебу. Любимые предметы школьницы: русский язык и математика. Для кого-то они самые сложные, а Даше даются легко.

На подготовку уроков у второклассницы уходит пару часов, уроки девочка делает почти самостоятельно, мама иногда помогает и контролирует процесс.

С раннего детства псковичка занимается танцами, четыре года посещает секцию плавания, в этом учебном году увлеклась рисованием и мультипликацией. Хотя свободными от дополнительных занятий остается только воскресенье, находится время на прогулки и подружек.

Как говорит Даша, она совсем не устает от учебы и занятости.

«Мне нравится учиться, после каникул ребята говорят, что не хотели в школу, а я говорю, что хотела в школу. Учиться всегда люблю, потому что просто интересно», - говорит второклассница.

Еще не успели начаться каникулы, а Даша уже читает книжку из школьного списка литературы. «Меня заинтересовала книжка «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна». Я ее уже шесть дней читаю», - поделилась Даша.

Если мама на работе и у нее не остается времени на готовку, Даша приходит на помощь. Иногда ей доверяют генеральную уборку и мытье посуды.

Даша - увлекающийся ребенок, поэтому о профессии не думает, осваивает то, что захватывает и нравится.

«Как только мы начали во втором классе учиться шить, шили мы игольницу, мне сразу это очень понравилось. Бабушка все лето учила меня шить. Я научилась. В это время я хотела стать швеей», - рассказала школьница.

Девочка сшила несколько подушек для дома, еще одну игольницу, потом вышивала игрушки. Например, с подружкой в деревне они вышили большую утку.

Потом Даша увлеклась рисованием простым карандашом, стала учиться рисовать по видео, и как сама говорит, научилась многому. «У меня было много картин, сама придумывала что-то. Я хотела стать художницей, научиться красиво рисовать. Дальше я участвовала в конкурсе «Пожарная безопасность», мы от школы побывали на экскурсии в пожарной части, и я задумалась о профессии сотрудника МЧС», - делится планами девочка.

Пока желание служить в МЧС или полиции не ушло и держит внимание школьницы.

Легко представить, что при такой активности и работоспособности у отличницы уже солидная папка с грамотами, дипломами и сертификатами олимпиад и конкурсов. Везде она в тройке лучших.

«Победить - всегда нелегко, на это надо усердие, труд, надо хорошо учиться. Если не победил, надо сделать несколько попыток. У всех ребят есть шанс победить, главное, если ты не победил, надо в следующий раз попробовать, и в следующий раз. Когда-нибудь ты точно победишь, как и другие ребята», - уверена Даша Петрова.