Второклассница Даша Петрова из Пскова стала победительницей акции «Губернаторский дневник»
Победителем акции «Губернаторский дневник» среди учащихся 2-4 классов Пскова стала четвероклассница Дарья Петрова. Она учится в социально-экономическом лицее №21. За учебный год школьница заработала 597 пятерок. Даша установила рекорд по пятеркам этого года среди школьников областной столицы.
Второклассница победила в акции с первого раза. «Когда мама сказала мне, я так обрадовалась, что даже слезу пустила. Это не каждому было по силам», - прокомментировала свою победу Даша.
Дашин школьный путь только начинается, но успехи вдохновляют на хорошую учебу. Любимые предметы школьницы: русский язык и математика. Для кого-то они самые сложные, а Даше даются легко.
На подготовку уроков у второклассницы уходит пару часов, уроки девочка делает почти самостоятельно, мама иногда помогает и контролирует процесс.
С раннего детства псковичка занимается танцами, четыре года посещает секцию плавания, в этом учебном году увлеклась рисованием и мультипликацией. Хотя свободными от дополнительных занятий остается только воскресенье, находится время на прогулки и подружек.
Как говорит Даша, она совсем не устает от учебы и занятости.
«Мне нравится учиться, после каникул ребята говорят, что не хотели в школу, а я говорю, что хотела в школу. Учиться всегда люблю, потому что просто интересно», - говорит второклассница.
Еще не успели начаться каникулы, а Даша уже читает книжку из школьного списка литературы. «Меня заинтересовала книжка «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна». Я ее уже шесть дней читаю», - поделилась Даша.
Если мама на работе и у нее не остается времени на готовку, Даша приходит на помощь. Иногда ей доверяют генеральную уборку и мытье посуды.
Даша - увлекающийся ребенок, поэтому о профессии не думает, осваивает то, что захватывает и нравится.
«Как только мы начали во втором классе учиться шить, шили мы игольницу, мне сразу это очень понравилось. Бабушка все лето учила меня шить. Я научилась. В это время я хотела стать швеей», - рассказала школьница.
Девочка сшила несколько подушек для дома, еще одну игольницу, потом вышивала игрушки. Например, с подружкой в деревне они вышили большую утку.
Потом Даша увлеклась рисованием простым карандашом, стала учиться рисовать по видео, и как сама говорит, научилась многому. «У меня было много картин, сама придумывала что-то. Я хотела стать художницей, научиться красиво рисовать. Дальше я участвовала в конкурсе «Пожарная безопасность», мы от школы побывали на экскурсии в пожарной части, и я задумалась о профессии сотрудника МЧС», - делится планами девочка.
Пока желание служить в МЧС или полиции не ушло и держит внимание школьницы.
Легко представить, что при такой активности и работоспособности у отличницы уже солидная папка с грамотами, дипломами и сертификатами олимпиад и конкурсов. Везде она в тройке лучших.
«Победить - всегда нелегко, на это надо усердие, труд, надо хорошо учиться. Если не победил, надо сделать несколько попыток. У всех ребят есть шанс победить, главное, если ты не победил, надо в следующий раз попробовать, и в следующий раз. Когда-нибудь ты точно победишь, как и другие ребята», - уверена Даша Петрова.
Второклассница Даша Петрова из Пскова стала победительницей акции «Губернаторский дневник»
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