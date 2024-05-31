Сельские жители могут сделать своё жильё комфортнее благодаря поддержке Минсельхоза

13:31, 31 мая 2024, ПАИ

Участие в программе социальной догазификации и установка газового оборудования в дома становятся доступнее для жителей Псковской области благодаря льготному кредиту, который субсидируется Министерством сельского хозяйства РФ. Об этом ПАИ сообщили в Псковском региональном филиале Россельхозбанка.

РСХБ, как участник реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий», выполняет задачи по повышению качества жизни на селе и развитию сельской инфраструктуры. Россельхозбанк предлагает не только сельскую ипотеку по льготной процентной ставке, но и целевой кредит на благоустройство для жителей сельских территорий, также субсидируемый Минсельхозом.

Проценты по кредиту на благоустройство льготные. Ирина Кузнецова из посёлка Бежаницы газовую трубу до дома провела за счёт средств кредита на благоустройство. В эту сумму также вошли проектные работы, оборудование котла, отвод к газовой плите. «Все работы подрядчик выполняет по графику, – рассказала Ирина Кузнецова. – В планах через неделю-две завершить все работы. Кредит взяла на четыре года в Россельхозбанке, проценты низкие, что для сельских жителей, конечно, выгодно, переплата минимальная».

Направить заёмные средства можно не только на участие в программе догазификации, но и на установку централизованного или автономного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, отопления, на ремонт снаружи или внутри дома.

«Мы решили отремонтировать и утеплить балкон в нашей квартире в пятиэтажном доме. Сразу отдавать всю сумму мы с супругой посчитали нецелесообразным. Тем более, если есть возможность кредита с маленькой процентной ставкой и мизерной переплатой, да ещё на три года. Для нас это отличный вариант», – поделился своей историей Максим Павлов из города Дно.

«Готовимся бурить водозаборную скважину и проводить водоснабжение в нашем загородном доме. Воспользовавшись предложением Россельхозбанка, взяли кредит на пять лет. Мы посчитали, что для семейного бюджета это гораздо выгоднее стандартного потребительского кредита. В банке нам помогли определиться с подрядчиком», – рассказал Андрей Григорьев из Псковского района.

Сельские жители используют средства кредита на самые разные цели: на масштабные работы по оборудованию инженерных коммуникаций в доме, на утепление стен, ремонты крыш или жилых помещений в домах или квартирах, и не только, рассказали в Россельхозбанке.

«Часть ставки банку субсидирует государство, поэтому для наших клиентов кредит льготный. Важное условие – кредит целевой. Это значит, что работы можно проводить только по договорам подряда, заключённым с организациями-исполнителями. Специалисты банка в случае необходимости подскажут, куда можно обратиться», – сообщил директор Псковского регионального филиала РСХБ Дмитрий Алемасов.

Подробные условия кредита на благоустройство для жителей сельских территорий (с государственной поддержкой в рамках постановления Правительства РФ от 26 ноября 2019 года № 1 514) можно изучить на официальном сайте РСХБ или получить информацию в офисах банка на индивидуальной консультации.

Офисы Россельхозбанка в Псковской области:

– на улицах Некрасова, 44а и Народной, 21 в Пскове; телефон (8 8112) 68-72-20;

– Великие Луки, Октябрьский проспект, 29/45;

– Новосокольники, улица Тихмянова, 9 (офис № 1001);

– Бежаницы, улица Смольная, 6а;

– Дно, улица Космонавтов, 26;

– Печоры, улица Свободы, 34 (пом. 1003);

– Остров, улица 25 Октября, 34;

– Невель, улица Ломоносова, 5;

– Опочка, улица Красноармейская, 11.

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