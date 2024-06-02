Псковичка стала бронзовым призёром на шахматном турнире в Санкт-Петербурге

21:00, 02 июня 2024, ПАИ

Псковичка стала бронзовым призёром на шахматном турнире в Санкт-Петербурге. Об этом ПАИ сообщили в Федерации шахмат Псковской области.

Первый полуфинал мегапроекта «Шахматные звёзды» стартовал в Санкт-Петербурге 25 мая. Из каждой возрастной категории в финал проекта выходят только первое, второе и третье места.

Член сборной Псковской области по шахматам, псковская шахматистка Кристина Стельмашёнок завоевала бронзовую медаль среди девушек до 17 лет и таким образом получила путёвку в финал турнира, который пройдёт с 27 июня по 2 июля в Москве.

Отметим, что одновременно с детским финалом в одном игровом зале состоится «Турнир звёзд», в котором примут участие Сергей Карякин (Россия), Хоу Ифань (Китай), Теймур Раджабов (Азербайджан), Амин Табатабаи (Иран), Владислав Артемьев (Россия), Евгений Томашевский (Россия), Раунак Садхвани (Индия), Александра Горячкина (Россия), Екатерина Лагно (Россия), Валентина Гунина (Россия).

В рамках детского финала также пройдут открытые мастер-классы и фотосессия с гроссмейстерами.