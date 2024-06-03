«Пространство купца Лапина» станет темой разговора в программе «Бизнес-ланч»
«Пространство купца Лапина» станет темой разговора в программе «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) в понедельник, 3 июня.
Гостями программы станут основатель творческого пространства Николай Митчин и управляющий Дмитрий Ерошкин.
Почему бизнес поощряет появление арт-пространств? Предпринимательство и искусство – где точки пересечения? Чьи традиции продолжают основатели «Пространства купца Лапина» в Пскове?
Об этом с гостями «Бизнес-ланча» поговорят ведущие Александр Машкарин и Сергей Пакреев.
Программа выйдет в прямой эфир в 14:00. Видеотрансляция разговора в студии будет доступна на сайте Псковского агентства информации и в группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».
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