«Пространство купца Лапина» станет темой разговора в программе «Бизнес-ланч»

13:11, 03 июня 2024, ПАИ

«Пространство купца Лапина» станет темой разговора в программе «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) в понедельник, 3 июня.

Гостями программы станут основатель творческого пространства Николай Митчин и управляющий Дмитрий Ерошкин.

Почему бизнес поощряет появление арт-пространств? Предпринимательство и искусство – где точки пересечения? Чьи традиции продолжают основатели «Пространства купца Лапина» в Пскове?

Об этом с гостями «Бизнес-ланча» поговорят ведущие Александр Машкарин и Сергей Пакреев.

Программа выйдет в прямой эфир в 14:00. Видеотрансляция разговора в студии будет доступна на сайте Псковского агентства информации и в группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».