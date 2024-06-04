Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Псковскую область почтить память отца приехала 80-летняя дочь красноармейца, погибшего в 1945 году

Родственники техника-лейтенанта Анатолия Рожина, погибшего на территории Пыталовского района Псковской области в 1945 году, прибыли из Челябинской области сегодня, 4 июня. Об этом пишет районная газета «Наша жизнь».

В Псковскую область почтить память отца приехала 80-летняя дочь красноармейца, погибшего в 1945 году. Фото здесь и далее: газета «Наша жизнь»

В Псковскую область приехала дочь бойца Тамара Бойкова вместе со своей дочерью Ириной и внуком Павлом.

Гостей встретили заместитель главы администрации Пыталовского муниципального округа Полина Рубченя, председатель районного Совета ветеранов Елена Фёдорова и главный редактор газеты «Наша жизнь» Елена Иманаева.

Родственники погибшего солдата рассказали историю своего героя, который прошёл войну, и о том, как они решились на поездку. Точное местонахождение захоронения отца Тамара вместе с дочерью узнали из архивов. Было указано, что он погиб 15 мая 1945 года при разминировании Пыталовского аэродрома и похоронен в братской могиле в посёлке Вышгородок в Псковской области.

Изначально они думали, что он родился 15 мая 1923 года в Псковской области, поэтому не сразу удалось найти информацию. Позднее выяснилось, что он родом из Воронежа.

Как рассказала Ирина, которая занималась поиском данных своего деда, Анатолий Рожин окончил курсы Осоавиахима, получил звание техника-лейтенанта по разминированию авиабомб. В 1942 году был командирован в Башкирскую АССР, в посёлок Урман, для прохождения дальнейшей службы на военной базе. Там же он познакомился со своей будущей супругой Зоей, и в 1943 году у них родилась дочь Тамара. В декабре 1944 года был снова призван в Псковскую область. В 1943 году в свой день рождения, 15 мая, он погиб.

Его дочь Тамара Анатольевна отметила, что давно собиралась приехать, но поездка не складывалась по разным причинам. Сейчас ей 80 лет, и благодаря дочери ей удалось осуществить свою давнюю мечту – увидеться с отцом. Она его совсем не помнит. Когда он ушёл на фронт, ей было всего 11 месяцев. Тамара всегда хотела его увидеть и доставала маму расспросами об отце. Поэтому была рада, что добралась до этого места, хоть путь был достаточно долгий.

Заместитель главы администрации округа Полина Рубченя рассказала немного о нашем Пыталовском районе, а они – о себе и о месте, где живут. Рассказали, как искали информацию. Узнав о приезде родственников, администрация связалась с архивом и Музеем дружбы народов, чтобы узнать, есть ли какая-то информация об Анатолии Рожине. Так совпало, что в архиве сохранился документ – приказ Псковского областного Совета Осоавиахима (копия) от 15 мая 1945 года, в котором описывается расследование случая подрыва отца Тамары в Пыталовской районной команде Осовиахима.

Из документа выяснилось, что был найден снаряд – немецкая авиабомба, сапёров вовремя не вызвали, решили действовать самостоятельно. В результате неосторожных действий снаряд взорвался и унёс жизни троих человек, четверо были ранены. В числе погибших оказался и Анатолий Рожин. Формулировка в документе звучит так: «о лихачестве, граничащем с хулиганством, со стороны командира Берзиной». По результатам расследования именно её действия привели к такому исходу. Начальник архивного отдела Маргарита Потапова вручила им копию документа на память.

После этого родственники посетили братское захоронение в деревне Вышгородок, где похоронен Анатолий Рожин. Его имя увековечено на отдельной плите, так как было добавлено в список погибших позднее. У воинского захоронения их встретили начальник теротдела «Гавровский» Валерий Васильев, специалист Светлана Баранюк и председатель первичной ветеранской организации Лариса Лисюченко. Дочь, внучка и правнук почтили память героя и возложили цветы к памятнику.

«Тамара Бойкова ещё раз повторила, что её мечта – увидеться с отцом – сбылась. Она прочла стихотворение, написанное ею в возрасте 30 лет. Трогательные строки она посвятила человеку, с которым так и не увиделась. Отдав дань уважения погибшему герою, они вернулись в Пыталово и побывали в Музее дружбы народов. Директор музея Лариса Перепечкина провела для них обзорную экскурсию. На память о поездке и погибшем родственнике им вручили пыталовские сувениры и Книгу памяти Псковской области, где среди сотен имён вписан Анатолий Романович Рожин», – пишет газета.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












04 июня 2024

Бриллиантовую свадьбу отметили супруги Никитины из Псковского района
04 июня 2024

Выставка «Герой ненашего времени» открылась в Пскове
04 июня 2024

В Псковскую область почтить память отца приехала 80-летняя дочь красноармейца, погибшего в 1945 году
04 июня 2024

Детский омбудсмен Наталия Соколова стала гостьей программы «Оглавление». Главное
04 июня 2024

Наталия Соколова отметила рост компетенций специалистов, разрешающих конфликты среди детей
04 июня 2024

50 тысяч гостей ожидается на Днях пушкинской поэзии и русской культуры
04 июня 2024

Шестиметровый Черномор появится на Днях пушкинской поэзии и русской культуры
04 июня 2024

Последствия весенних заморозков для псковских аграриев обсудили депутаты

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...