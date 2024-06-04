В Псковскую область почтить память отца приехала 80-летняя дочь красноармейца, погибшего в 1945 году

18:27, 04 июня 2024, ПАИ

Родственники техника-лейтенанта Анатолия Рожина, погибшего на территории Пыталовского района Псковской области в 1945 году, прибыли из Челябинской области сегодня, 4 июня. Об этом пишет районная газета «Наша жизнь».

В Псковскую область приехала дочь бойца Тамара Бойкова вместе со своей дочерью Ириной и внуком Павлом.

Гостей встретили заместитель главы администрации Пыталовского муниципального округа Полина Рубченя, председатель районного Совета ветеранов Елена Фёдорова и главный редактор газеты «Наша жизнь» Елена Иманаева.

Родственники погибшего солдата рассказали историю своего героя, который прошёл войну, и о том, как они решились на поездку. Точное местонахождение захоронения отца Тамара вместе с дочерью узнали из архивов. Было указано, что он погиб 15 мая 1945 года при разминировании Пыталовского аэродрома и похоронен в братской могиле в посёлке Вышгородок в Псковской области.

Изначально они думали, что он родился 15 мая 1923 года в Псковской области, поэтому не сразу удалось найти информацию. Позднее выяснилось, что он родом из Воронежа.

Как рассказала Ирина, которая занималась поиском данных своего деда, Анатолий Рожин окончил курсы Осоавиахима, получил звание техника-лейтенанта по разминированию авиабомб. В 1942 году был командирован в Башкирскую АССР, в посёлок Урман, для прохождения дальнейшей службы на военной базе. Там же он познакомился со своей будущей супругой Зоей, и в 1943 году у них родилась дочь Тамара. В декабре 1944 года был снова призван в Псковскую область. В 1943 году в свой день рождения, 15 мая, он погиб.

Его дочь Тамара Анатольевна отметила, что давно собиралась приехать, но поездка не складывалась по разным причинам. Сейчас ей 80 лет, и благодаря дочери ей удалось осуществить свою давнюю мечту – увидеться с отцом. Она его совсем не помнит. Когда он ушёл на фронт, ей было всего 11 месяцев. Тамара всегда хотела его увидеть и доставала маму расспросами об отце. Поэтому была рада, что добралась до этого места, хоть путь был достаточно долгий.

Заместитель главы администрации округа Полина Рубченя рассказала немного о нашем Пыталовском районе, а они – о себе и о месте, где живут. Рассказали, как искали информацию. Узнав о приезде родственников, администрация связалась с архивом и Музеем дружбы народов, чтобы узнать, есть ли какая-то информация об Анатолии Рожине. Так совпало, что в архиве сохранился документ – приказ Псковского областного Совета Осоавиахима (копия) от 15 мая 1945 года, в котором описывается расследование случая подрыва отца Тамары в Пыталовской районной команде Осовиахима.

Из документа выяснилось, что был найден снаряд – немецкая авиабомба, сапёров вовремя не вызвали, решили действовать самостоятельно. В результате неосторожных действий снаряд взорвался и унёс жизни троих человек, четверо были ранены. В числе погибших оказался и Анатолий Рожин. Формулировка в документе звучит так: «о лихачестве, граничащем с хулиганством, со стороны командира Берзиной». По результатам расследования именно её действия привели к такому исходу. Начальник архивного отдела Маргарита Потапова вручила им копию документа на память.

После этого родственники посетили братское захоронение в деревне Вышгородок, где похоронен Анатолий Рожин. Его имя увековечено на отдельной плите, так как было добавлено в список погибших позднее. У воинского захоронения их встретили начальник теротдела «Гавровский» Валерий Васильев, специалист Светлана Баранюк и председатель первичной ветеранской организации Лариса Лисюченко. Дочь, внучка и правнук почтили память героя и возложили цветы к памятнику.

«Тамара Бойкова ещё раз повторила, что её мечта – увидеться с отцом – сбылась. Она прочла стихотворение, написанное ею в возрасте 30 лет. Трогательные строки она посвятила человеку, с которым так и не увиделась. Отдав дань уважения погибшему герою, они вернулись в Пыталово и побывали в Музее дружбы народов. Директор музея Лариса Перепечкина провела для них обзорную экскурсию. На память о поездке и погибшем родственнике им вручили пыталовские сувениры и Книгу памяти Псковской области, где среди сотен имён вписан Анатолий Романович Рожин», – пишет газета.