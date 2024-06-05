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Михаил Ведерников: Безопасность региона – особая тема и прошлого, и текущего года

Безопасность и защиту Псковской области от внешних угроз назвал особой темой прошлого и текущего годов губернатор Михаил Ведерников, выступая 5 июня на 34-й сессии Псковского областного Собрания депутатов с отчётом о деятельности правительства региона за 2023 год, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

В 2023 году была завершена реконструкция региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения. Из бюджета области было выделено 220 миллионов рублей. Система охватывает 479,1 тысячи человек, что составляет 82 % от проживающего населения. Остальные оповещаются путём объезда населённых пунктов местными администрациями и УМВД. Также население получает оповещения с помощью СМС и телевидения.

Вместе с этим в прошлом году прошло обследование защитных сооружений гражданской обороны. А для решения задач обороны и безопасности в регионе создали отряд «Дружина». На его финансирование было направлено 70 миллионов рублей в 2023 году. В рядах «Дружины» уже почти 2 000 добровольцев, которые совместно с инструкторами центра «Воин» проводят патрулирование. Такая мера необходима для выявления фактов несанкционированного использования БПЛА.

С дружинниками проводятся теоретические и практические занятия по огневой и тактической подготовке, а также медицине. Михаил Ведерников также подчеркнул, что дружинники спасли двух человек, пострадавших в ДТП, и предотвратили хищение. Кроме того, они нередко первыми оказываются на местах ЧП, как это было после атаки на нефтебазу в Великих Луках.

В 2023 году члены «Дружины» более 1 000 раз выходили на дежурства по защите объектов военной и гражданской инфраструктуры. С начала 2024 года – уже более 500.

Глава региона также отметил, что дружинники принимают участие и в благотворительной деятельности. При активном содействии АНО «Дружина» и регионального правительства был приобретён автомобиль повышенной проходимости для нужд передовой.

«Спасибо всем неравнодушным жителям Псковской области, кто уже вступил в «Дружину»! В это непростое время они делают крайне важное дело и следуют завету Александра Невского: «Бейся там, где стоишь! Будь русским!» – заключил Михаил Ведерников.

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Михаил Ведерников: Безопасность региона – особая тема и прошлого, и текущего года

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