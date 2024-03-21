В Псковской области сотрудники «Дружины» спасли жизнь пострадавшему водителю
Ночью 21 марта в окрестностях деревни Логино Новосокольнического района во время патрулирования сотрудники АНО «Дружина» обнаружили в кювете разбитый автомобиль Lada Vesta с тяжелораненым водителем. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».
Они оперативно вызвали экстренные службы и оказали первую доврачебную помощь. Благодаря действиям сотрудников «Дружины» жизнь водителя удалось спасти.
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