В почтовых отделениях Псковской области оплачивать коммунальные услуги можно без квитанций

11:00, 05 июня 2024, ПАИ

Носить квитанции на почту с собой больше не нужно — теперь для оплаты клиенту достаточно просто назвать оператору адрес, по которому она будет производиться. Услуга доступна во всех почтовых отделениях Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в УФПС Псковской области.

«Оплата без квитанций особенно актуальна в период отпусков, когда многие жители Псковской области уезжают в другие регионы или сельскую местность. Клиенту нужно прийти в любое почтовое отделение, назвать адрес, и оператор озвучит все выставленные на него счета. Их можно оплатить выборочно или вместе. После оплаты оператор выдаст плательщику чеки по каждой оплаченной услуге. А при необходимости также распечатает квитанции», — прокомментировала директор УФПС Псковской области Ольга Беляцкая.

С начала года клиенты почты в Псковской области оплатили более 800 000 квитанций за услуги ЖКХ. Самой популярной услугой является оплата электроэнергии. По ней совершено почти 400 000 транзакций. Следом идут услуги по оплате вывоза мусора — более 200 000 платежей. Третью сточку занимают услуги по оплате за тепло- и водоснабжение, а также оплата за телевидение — в среднем 80 000 квитанций по каждой услуге.