Михаил Ведерников ответил оппозиции на вопросы о регоператоре по обращению с ТКО

12:28, 05 июня 2024, ПАИ

О решении мусорного коллапса на территории Псковской области спросили губернатора Михаила Ведерникова 5 июня на 34-й сессии Псковского областного Собрания депутатов после его выступления с отчётом о деятельности правительства региона за 2023 год, передаёт корреспондент ПАИ.

«Мы находимся на развилке. Те операторы, которые готовы зайти, должны будут брать многомиллионные лизинги. Это все ляжет в тариф», – ответил губернатор.

Возможно, будет смысл сделать региональным оператором Псковские коммунальные системы, чтобы контрольный пакет находился в государственной структуре, обратил внимание Михаил Ведерников.

«В этом плане мы изучаем опыт Калининграда и Смоленской области. Остроту проблемы мы снимем, думаю, в течение недели», – подчеркнул глава региона.

Кроме того, Михаил Ведерников рассказал о том, что раньше были попытки повлиять на ход конкурса по выбору регионального оператора ТКО. Об этом он сказал, отвечая на вопрос депутата Петра Алексеенко, который заявил, что регоператор вёл себя безнаказанно, потому что конкурс прошёл нечестно.

«Где сейчас руководитель УФАС? Почему руководитель профильного комитета не работает в правительстве региона? Мы приложили колоссальные усилия к тому, чтобы конкурс прошёл честно. А вы знаете, что ночью была попытка подмены документов в сейфе в интересах АСПО? Но конкурс прошёл честно и открыто. Да, с региональным оператором нам не повезло, но где гарантия, что АСПО не выкручивало руки точно так же?» – заявил губернатор.

Напомним, что в отношении регоператора по обращению с ТКО возбуждено уже два уголовных дела: по факту осуществления ООО «Экопром» предпринимательской деятельности без лицензии и по факту ненадлежащего оказания услуг по вывозу и утилизации отходов.

Ранее сообщалось, что губернатор Михаил Ведерников подготовил предложение о лишении компании статуса регоператора по обращению с ТКО.

Кроме того, режим повышенной готовности из-за мусорного коллапса ввели в Пскове.