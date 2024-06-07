Печорские госавтоинспекторы выявили неплательщиков штрафов за нарушение ПДД

14:32, 07 июня 2024, ПАИ

Сотрудники печорской Госавтоинспекции выявили нарушителей правил дорожного движения, у которых имелось более 100 неоплаченных штрафов, пишет газета «Печорская правда».

Установлено, что иностранные водители нарушали скоростной режим, в связи с чем у них накопились неоплаченные штрафы.

Нарушители были привлечены к административной ответственности по части один статьи 20.25 КоАП РФ. Теперь им грозит наложение штрафа в двукратном размере либо арест на 15 суток.