Печорские госавтоинспекторы выявили неплательщиков штрафов за нарушение ПДД
Сотрудники печорской Госавтоинспекции выявили нарушителей правил дорожного движения, у которых имелось более 100 неоплаченных штрафов, пишет газета «Печорская правда».
Установлено, что иностранные водители нарушали скоростной режим, в связи с чем у них накопились неоплаченные штрафы.
Нарушители были привлечены к административной ответственности по части один статьи 20.25 КоАП РФ. Теперь им грозит наложение штрафа в двукратном размере либо арест на 15 суток.
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