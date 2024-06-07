Виктор Остренко поднялся на шесть пунктов в медиарейтинге депутатов регионального парламента

18:00, 07 июня 2024, ПАИ

Вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Виктор Остренко улучшил на шесть строчек свои позиции в медиарейтинге депутатов регионального парламента, по итогам мая 2024 года он занял третье место с медиаиндексом 731. Рейтинг составила «Псковская правда» на основе данных СМИ из системы «Медиалогия».

Под председательством Виктора Остренко в Вологде прошло заседание комитета по культуре и туризму Парламентской Ассоциации Северо-Запада России.

Участники заседания поддержали инициативу псковичей по усовершенствованию положений федерального законодательства в сфере охраны объектов культурного наследия. Инициатива заключается в изъятии у собственника заброшенных объектов культурного наследия и земель под ними. Также предложено сносить самовольные постройки на охраняемых территориях.

Кроме того, депутаты обсудили возобновление программы поддержки детского отдыха и оздоровления. Также они уточнили правила определения национальных туристских маршрутов и возможности студентов работать экскурсоводами. Вместе с этим одной из тем стало ускорение принятия федерального закона об отнесении объектов культурного наследия к объектам концессионных соглашений и государственно-частного партнёрства.

Все эти темы широко освещались СМИ.

Ознакомиться с полными данными медиарейтинга можно на сайте «Псковской правды».