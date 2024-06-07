Всё об имплантации зубов рассказали стоматологи в эфире радио «Серебряный дождь». Главное

16:50, 07 июня 2024, ПАИ

7 июня гостями программы «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове стали стоматолог, хирург-имплантолог Григорий Чернаков и стоматолог-ортопед, хирург-имплантолог Сергей Смыслов.

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