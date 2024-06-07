Всё об имплантации зубов рассказали стоматологи в эфире радио «Серебряный дождь». Главное
7 июня гостями программы «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове стали стоматолог, хирург-имплантолог Григорий Чернаков и стоматолог-ортопед, хирург-имплантолог Сергей Смыслов.
Главное:
- голливудская улыбка – это символ престижа, статуса и наличия денег. Сейчас тренд на естественную, здоровую улыбку;
- потерянный зуб необходимо восстанавливать, иначе это скажется на здоровье;
- способов восстановления зубов несколько: имплантат, мостовидный протез, съёмные протезы;
- имплантация зуба – самый современный, эстетичный и надёжный метод, хотя и недешёвый;
- зубные импланты служат пожизненно, главное – не открывать бутылки зубами. Псковичи всё чаще выбирают имплантацию вместо зубных мостов;
- ещё встречаются пациенты, которые просят поставить золотые зубы;
- правильное прорезывание зубов мудрости зависит от ширины челюсти, которая, в свою очередь, зависит от генетики.
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Всё об имплантации зубов рассказали стоматологи в эфире радио «Серебряный дождь». Главное