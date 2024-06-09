Михаил Ведерников подписал соглашение о защите имущественных прав граждан в сфере оборота недвижимости

13:52, 09 июня 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников заключил трёхстороннее соглашение между Правительством Псковской области, Росреестром и Роскадастром, направленное на укрепление правовой безопасности недвижимости на территории региона, сообщил глава региона в своём Telegram-канале.

Соглашение позволит объединить усилия по защите имущественных прав граждан, а также будет способствовать вовлечению в экономический оборот неиспользуемых объектов недвижимости. Подписание соглашения прошло в рамках Петербургского экономического форума (ПМЭФ).

"Будем вместе работать, чтобы сделать наш регион ещё более привлекательным для инвесторов и предпринимателей", — написал Михаил Ведерников.