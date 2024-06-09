До +22 градусов ожидается в Псковской области 10 июня
Переменная облачность с кратковременными дождями ожидается в Псковской области 10 июня. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.
Будет дуть ветер южных направлений.
Температура воздуха ночью опустится до +6 градусов. Днём воздух прогреется до +22 градусов.
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