До +22 градусов ожидается в Псковской области 10 июня

15:26, 09 июня 2024, ПАИ

Переменная облачность с кратковременными дождями ожидается в Псковской области 10 июня. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.

Будет дуть ветер южных направлений.

Температура воздуха ночью опустится до +6 градусов. Днём воздух прогреется до +22 градусов.