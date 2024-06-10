Индексация пенсий для работающих пенсионеров возобновится в России с 1 февраля 2025 года
Индексация пенсий для работающих пенсионеров возобновится в России с 1 февраля 2025 года, сообщил председатель Правительства РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами сегодня, 10 июня.
Индексация пенсий затронет 7,8 миллиона работающих пенсионеров.
Напомним, инициативу об индексации пенсий работающим пенсионерам озвучил президент РФ Владимир Путин на XXVII Петербургском международном экономическом форуме.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
10 июня 2024
Более 100 новых квартир станут доступны псковичам в следующем году благодаря финансированию Сбером строительства жилого дома