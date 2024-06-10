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Политика

Итоги заседания комитета гордумы по ЖКХ подвёл Юрий Бурлин

Итоги заседания комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Псковской городской Думы подвёл его председатель Юрий Бурлин в беседе с корреспондентом ПАИ.

Юрий Бурлин. Фото: ПАИ

Один из вопросов касался обсуждения работы комиссии, которая должна работать с аварийными зданиями. Депутаты и представители администрации обговорили, кто войдёт в состав комиссии и каковы будут ее полномочия. «Нужно всё сделать так, чтобы никто не пострадал. Надо понимать, какая комиссия будет создана и что она будет делать», – отметил Юрий Бурлин.

Кроме того, на заседании обсудили итоги контрольных выездов депутатов. В частности, были озвучены вопросы ремонта дорог и благоустройства площадок. «Какие-то вопросы уже были решены администрацией Пскова, что-то было добавлено в план на 2025–2026 годы», – уточнил Юрий Бурлин.

По его словам, выезды в округа позволяют на месте осознать весь масштаб необходимых работ и решения проблемы. «Выезды посещают глава города, председатель гордумы, депутаты, профильные руководители, управляющие компании и жители с активной жизненной позицией. Власть готова прямо идти к людям. Конечно, подобные выезды – это хорошее подспорье для работы депутата совместно с администрацией города», – заключил депутат.

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