Комитет городской Думы по ЖКХ обсудил депутатские выезды в округа

16:27, 10 июня 2024, ПАИ

Заседание комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Псковской городской Думы прошло в понедельник, 10 июня, под председательством Юрия Бурлина. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Думы.

Большинство вопросов повестки дня были сформированы по итогам депутатских контрольных выездов в округа № 10 (депутат Любовь Николаева), № 6 (депутат Евгений Васильев), № 4 (депутат Сергей Гаврилов), № 9 (депутат Юлия Пожидаева), № 11 (депутат Константин Болотин) и № 13 (депутат Галина Неваленная).

«Во время нашего выезда в первую очередь мы посетили новый ФОКОТ у школы № 20. В прошлом году его строительству уделялось особое внимание, так как эта спортплощадка позиционируется и как будущий центр спортивного досуга для всех жителей микрорайона. Данный вопрос сейчас прорабатывается», – рассказала Галина Невалённая.



Также участники заседания заслушали отчет о работе комитета по ЖКХ и благоустройству за 2023 год.