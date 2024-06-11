Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Александр Котов назвал два условия эффективной работы оператора по обращению с ТКО

Два условия, необходимые для качественной работы оператора по обращению с ТКО, назвал председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь в Пскове» (88.3 FM).

Фото: ПАИ

Первым условием эффективной работы оператора по сбору и вывозу ТКО председатель регионального парламента назвал экономически обоснованный тариф. «Хочу обозначить свою позицию. Везде должен быть экономически обоснованный тариф. В том числе за сбор и вывоз ТКО. Стимул работать и стремление извлечь из этого бизнеса доход. Если мы будем стараться зажать тариф, потому что для населения дорого, мы повторим тот путь, который случился», – отметил Александр Котов.

Второе условие эффективной работы – чётко прописанные правила в договоре или соглашении. «Не вывез своевременно мусор, допустил накопления – значит, должны быть прописаны штрафные санкции. Так это будет стимулировать к ответственности и не позволит зарастать мусором. Если соблюсти эти два условия, то всё будет работать», – сказал он.

«Над этим работает правительство региона и губернатор Псковской области Михаил Ведерников. <...> Тема сложная, и губернатор держит всё на контроле», – подчеркнул гость студии.

Александр Котов также принёс извинения жителям Псковской области за те неудобства, которые связаны со сбором и вывозом ТКО, и отметил, что сейчас правительство региона, губернатор и депутаты областного Собрания стремятся как можно скорее преодолеть эту кризисную ситуацию.

Ранее сообщалось, что губернатор Михаил Ведерников ответил оппозиции на вопросы о регоператоре по обращению с ТКО.

Напомним, что в отношении регоператора по обращению с ТКО возбуждено уже два уголовных дела: по факту осуществления ООО «Экопром» предпринимательской деятельности без лицензии и по факту ненадлежащего оказания услуг по вывозу и утилизации отходов.

Также сообщалось, что губернатор Михаил Ведерников подготовил предложение о лишении компании статуса регоператора по обращению с ТКО.

Кроме того, режим повышенной готовности из-за мусорного коллапса ввели в Пскове.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












11 июня 2024

Александр Котов не считает Гдовский район политической аномалией
11 июня 2024

Итоги работы социального комитета Псковской гордумы подвела Марина Борисенкова
11 июня 2024

Александр Котов призвал оппозицию более основательно вникать в суть вопросов
11 июня 2024

Александр Котов назвал два условия эффективной работы оператора по обращению с ТКО
11 июня 2024

Главную цель Дней Псковской области в Совете Федерации назвал Александр Котов
11 июня 2024

Александр Котов: Правительство Псковской области в 2023 году показало лучший результат за последние несколько лет
11 июня 2024

Александр Котов станет гостем программы «Оглавление»
10 июня 2024

Итоги заседания комитета гордумы по ЖКХ подвёл Юрий Бурлин

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...