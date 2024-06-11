Александр Котов назвал два условия эффективной работы оператора по обращению с ТКО

16:17, 11 июня 2024, ПАИ

Два условия, необходимые для качественной работы оператора по обращению с ТКО, назвал председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь в Пскове» (88.3 FM).

Первым условием эффективной работы оператора по сбору и вывозу ТКО председатель регионального парламента назвал экономически обоснованный тариф. «Хочу обозначить свою позицию. Везде должен быть экономически обоснованный тариф. В том числе за сбор и вывоз ТКО. Стимул работать и стремление извлечь из этого бизнеса доход. Если мы будем стараться зажать тариф, потому что для населения дорого, мы повторим тот путь, который случился», – отметил Александр Котов.

Второе условие эффективной работы – чётко прописанные правила в договоре или соглашении. «Не вывез своевременно мусор, допустил накопления – значит, должны быть прописаны штрафные санкции. Так это будет стимулировать к ответственности и не позволит зарастать мусором. Если соблюсти эти два условия, то всё будет работать», – сказал он.

«Над этим работает правительство региона и губернатор Псковской области Михаил Ведерников. <...> Тема сложная, и губернатор держит всё на контроле», – подчеркнул гость студии.

Александр Котов также принёс извинения жителям Псковской области за те неудобства, которые связаны со сбором и вывозом ТКО, и отметил, что сейчас правительство региона, губернатор и депутаты областного Собрания стремятся как можно скорее преодолеть эту кризисную ситуацию.

Ранее сообщалось, что губернатор Михаил Ведерников ответил оппозиции на вопросы о регоператоре по обращению с ТКО.

Напомним, что в отношении регоператора по обращению с ТКО возбуждено уже два уголовных дела: по факту осуществления ООО «Экопром» предпринимательской деятельности без лицензии и по факту ненадлежащего оказания услуг по вывозу и утилизации отходов.

Также сообщалось, что губернатор Михаил Ведерников подготовил предложение о лишении компании статуса регоператора по обращению с ТКО.

Кроме того, режим повышенной готовности из-за мусорного коллапса ввели в Пскове.