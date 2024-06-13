Эксперты рассказали о безопасности валютных операций через терминал SberCIB

15:27, 13 июня 2024, ПАИ

Терминал Сбера SberCIB Terminal позволяет обеспечивать безопасные и бесперебойные валютные операции даже после того, как США ввели санкции против Национального клирингового центра и Мосбиржи. Кроме того, благодаря SberCIB Terminal картину заключения сделок на финансовых рынках можно видеть в реальном времени. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на опрошенных экспертов.

Сбер оказался готов к сложившейся ситуации лучше других финансовых институтов и обеспечивает бесперебойную реализацию валютных операций через специализированный терминал SberCIB, отметил экономист Андрей Бархота.

По его словам, в работе системы гораздо менее волатильное движение по курсам и котировкам валют, а очевидным плюсом является гарантированная поставка валюты по фиксированной цене – для клиентов Сбера эта услуга бесплатна, что гарантирует неповышение трансакционных издержек участников экономической деятельности.

Юридические лица, компании и банки могут бесплатно получить доступ к SberCIB Terminal на финансовом рынке. В терминале можно найти цены на валютно-обменные курсы, аналитику и экспертизу Сбера.

Указанные в SberCIB Terminal цены не биржевые, а сберовские. Они формируются на основании алгоритма и могут отличаться от биржевых цен, отметил эксперт цифровой трансформации Игорь Шилько.

Ядро ценообразования – анализ всех сделок, которые делает Сбербанк: от сделок в отделениях банка до сделок, которые проходят на межбанковских платформах. В SberCIB Terminal цены отображены не индикативные, а живые. Это означает, что Сбербанк готов совершать сделки по указанным в терминале ценам, уточнил эксперт.

SberCIB Terminal работает с 1:00 до 23:30 по московскому времени, что позволяет охватить все часовые пояса России. Также у терминала имеется собственная служба выделенного клиентского сервиса. 83 из 320 банков в России размещают депозиты через SberCIB Terminal.