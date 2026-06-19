Продажи настольных компьютеров в России сократились почти на треть

16:25, 19 июня 2026, ПАИ

Продажи настольных компьютеров в России в первом квартале 2026 года и апреле сократились на 31 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет газета «Известия» со ссылкой на участников рынка. За этот период было реализовано 127 тысяч устройств на общую сумму более 7,8 млрд рублей.

Снижение спроса, по оценкам экспертов, стало рекордным с начала 2020-х годов. Основная причина – рост цен: за последний год стоимость десктопов выросла в 1,5–2 раза на фоне дефицита комплектующих.

При этом сейчас подходит срок обновления компьютеров, приобретённых в 2020–2021 годах во время пандемии для удалённой работы. Однако ни частные пользователи, ни компании не спешат менять технику, стремясь сократить расходы на фоне макроэкономической нестабильности и высоких процентных ставок по кредитам.