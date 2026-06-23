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Экономика

Эксперты назвали, какой будет ключевая ставка к концу года

Опрошенные «Известиями» эксперты ухудшили прогнозы по ключевой ставке на конец 2026 года. Ранее ожидалось, что она опустится до 12 %, однако после решения ЦБ 19 июня аналитики прогнозируют уровень 12,75–13 %, сообщается в материале издания.

Фото: ПАИ

По словам эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Людмилы Рокотянской, пространство для смягчения политики сохраняется, но темпы снижения будут ниже ожидаемых. Возможная траектория: в июле – снижение на 0,25 процентного пункта, в сентябре – пауза, зимой – ускорение. Однако многое будет определять бюджетная политика.

Эксперт Андрей Бархота отметил, что жёсткая риторика регулятора свидетельствует о нежелании повышать риски в банковском секторе на фоне оттока вкладов из-за чрезмерного снижения ставки. При этом в целом по экономике рост в 2026 году прогнозируется на уровне около 1 %, а однозначная ставка (9,75 %) будет установлена не ранее октября 2027 года.

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