Дороги, школы и спорт: куда направят дополнительные 87,8 млн рублей в бюджете Пскова

11:06, 23 июня 2026, ПАИ

Бюджет Пскова вырастет на 87,8 млн рублей. Вопрос об изменении в бюджете рассмотрели депутаты Псковской городской Думы на заседании профильного комитета, которое состоялось 23 июня. Общий прирост сформирован за счёт дополнительных налоговых поступлений и безвозмездных перечислений из областного бюджета, сообщает корреспондент ПАИ.

Все дополнительные средства распределены по конкретным объектам и нуждам. Основная сумма – более 53 млн рублей – будет направлена на дорожное хозяйство. На эти деньги нанесут дорожную разметку, приведут в порядок грунтовую дорогу на улице Трояновского. Также средства пойдут на содержание городских магистралей и ремонт дворовых проездов.

9 млн рублей направят на разработку проектно-сметной документации для реконструкции спортивной школы олимпийского резерва по плаванию «Барс».

7,5 млн рублей запланировано на приобретение квартир для граждан, переезжающих из аварийного и непригодного для проживания жилого фонда.

На благоустройство города направят 6 млн рублей. Деньги пойдут на ремонт покрытия арки на улице Пушкина, 1, проезжей части на улице Ленина, 15, устройство тротуара к дому № 43 на улице Ижорского Батальона, а также замену тротуарной плитки у памятного знака в сквере Пограничников.

Более 4,2 млн рублей дополнительно получат учреждения образования: в лицее № 4 отремонтируют систему горячего водоснабжения, в МПЛ № 8 – потолок спортивного зала, в СЭЛ № 21 приобретут холодильное оборудование, в лицее «Развитие» проведут капремонт туалета и заменят окна, в школе № 17 заменят оконные блоки, в школе № 18 капитально отремонтируют грузовой лифт, в школе № 2 установят жалюзи, в школе № 11 заменят двери и напольное покрытие, в школе № 23 – жалюзи, а в школе № 47 – систему отопления. Кроме того, средства запланированы на обустройство тротуара у детского сада «Искорка».

Как заметили депутаты, все изменения направлены на решение насущных проблем города – от безопасности на дорогах и комфорта во дворах до модернизации спортивной и образовательной инфраструктуры. Окончательное утверждение поправок состоится на июньской сессии Псковской городской Думы.