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Общество

ФАС опровергла индексацию тарифов ЖКХ с 1 июля

Информация об индексации тарифов на коммунальные услуги с 1 июля не соответствуют действительности, пишет ТАСС со ссылкой на Федеральную антимонопольную службу (ФАС).

Фото: ПАИ

Ранее в СМИ стали появляться публикации о том, что тарифы ЖКХ вырастут с 1 июля. Эта информация не соответствует действительности. В ФАС уточнили, что ежегодная индексация тарифов пройдёт с 1 октября. Уровень их изменений не превысит установленный распоряжением Правительства РФ.

ФАС России проконтролирует процесс установления тарифов в регионах. При выявлении нарушений служба будет исключать необоснованно заложенные средства из тарифов.

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