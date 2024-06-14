Уголовное дело завели на порховских живодёров
Уголовное дело возбудили на живодёров, которые жестоко избили пса Катыша в Порховском районе, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Двух местных жителей обвиняют в жестоком обращении с животными в присутствии малолетнего (пункт б части 2 статьи 245 УК РФ).
Расследование и уточнение всех обстоятельств случившегося продолжается, отметили в пресс-службе ведомства.
Минимальное наказание по этой статье подразумевает штраф от ста тысяч рублей, максимальное – лишение свободы на срок от трёх до пяти лет.
Напомним, что пса Катыша, ставшего жертвой жестоких издевательств живодёров, спасла 12-летняя девочка. Согласно диагнозу, у пса тяжёлая черепно-мозговая травма, подозрение на разрыв внутренних органов, выбиты оба глаза, множественные ушибы. Ему уже нашли семью.
Ранее полиция задержала двух местных жителей, причастных к жестокому обращению с животным.