Уголовное дело завели на порховских живодёров

16:23, 14 июня 2024, ПАИ

Уголовное дело возбудили на живодёров, которые жестоко избили пса Катыша в Порховском районе, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Двух местных жителей обвиняют в жестоком обращении с животными в присутствии малолетнего (пункт б части 2 статьи 245 УК РФ).

Расследование и уточнение всех обстоятельств случившегося продолжается, отметили в пресс-службе ведомства.

Минимальное наказание по этой статье подразумевает штраф от ста тысяч рублей, максимальное – лишение свободы на срок от трёх до пяти лет.

Напомним, что пса Катыша, ставшего жертвой жестоких издевательств живодёров, спасла 12-летняя девочка. Согласно диагнозу, у пса тяжёлая черепно-мозговая травма, подозрение на разрыв внутренних органов, выбиты оба глаза, множественные ушибы. Ему уже нашли семью.

Ранее полиция задержала двух местных жителей, причастных к жестокому обращению с животным.