Страхование длинных вкладов планируют повысить в России

07:30, 17 июня 2024, ПАИ

Увеличить страхование средств на вкладах от трёх лет до 2,8 млн рублей решили увеличить в России. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на зампреда Совета Федерации Николая Журавлева.

Нововведение могут принять уже в этом году. Тогда оно начнет действовать с 2025 года.

Повышение страховки – это механизм стимулирования длинных денег, который может стать альтернативой уменьшению налога на проценты по вкладам. До этого в России предлагали инициативу снизить или вовсе отменить налог для длинных депозитов, отметил Николай Журавлёв.

Кроме того, увеличение страховки поддержал в апрельском докладе и Центральный Банк России. Там предложили увеличить размер возмещения до 2 млн рублей по депозитам свыше трёх лет, а по безотзывным сберегательным сертификатам на срок от одного до трех лет.

На данный момент деньги жителей России на депозитах застрахованы на 1,4 млн рублей в каждом банке, рассказал основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. Если будет такое, что возмещение по вкладам увеличится до трёх, то система будет работать точно также – деньги будут защищены в каждой организации на 2,8 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых.