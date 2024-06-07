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Экономика

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых

Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16% годовых, сообщается на официальном сайте ЦБ.

Фото: ПАИ

При этом руководство ЦБ не исключает повышения ставки на ближайшем заседании. По прогнозам аналитиков банка, годовая инфляция вернётся к цели в 2025 году. Ожидается, что инфляция будет около 4% в будущем.

Напомним, что последний раз Центробанк повышал ключевую ставку 15 декабря 2023 года на 100 базовых пунктов – до 16% годовых.

Ключевая ставка – минимальная процентная ставка, по которой Центробанк предоставляет кредиты коммерческим банкам на неделю и по которой он готов принимать средства на депозиты.

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