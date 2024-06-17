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Экономика

Большинство псковичей поддерживают индексацию пенсий работающим пенсионерам

Большее количество псковичей поддерживает предложение президента Владимира Путина проиндексировать пенсии работающим пенсионерам. Об этом сообщает сервис SuperJob.

81% жителей Пскова сказали, что согласны с предложением главы государства. При этом мужчины и женщины поддерживают решение президента в равной степени. Кроме того, жители от 45 лет и старше поддерживают инициативу главы государства активнее, чем граждане до 34 лет.

Против индексации высказались лишь 6% опрошенных.

Ранее сообщалось, что индексация пенсий работающим пенсионерам возобновится в России с 1 февраля 2025 года.

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