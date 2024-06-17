Программа долгосрочных сбережений: что это и как стать участником. Советы Банка России

12:08, 17 июня 2024, ПАИ

Начальник экономического отдела Отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Ольга Александровна Чемелева рассказала ПАИ, что такое программа долгосрочных сбережений граждан и чем она полезна для псковичей.

– Ольга Александровна, в этом году в России стартовала программа долгосрочных сбережений граждан. А в марте президент РФ подписал закон о налоговых вычетах по НДФЛ для граждан, участвующих в этой программе. Можно поподробнее узнать, что это за программа и чем она отличается от существующих сейчас на рынке финансовых продуктов?

– Программа долгосрочных сбережений граждан – это новый финансовый продукт, который позволит накопить дополнительные средства к пенсии или обеспечить себе «подушку безопасности» для сложных жизненных ситуаций.

Участие в программе добровольное. Гражданин в рамках этой программы делает взносы в негосударственный пенсионный фонд, который инвестирует их, тем самым обеспечивая доходность вложений.

Главной особенностью программы, отличающей её от существующих сейчас предложений, является участие государства в накоплении гражданами средств. Так, в первые три года участия в программе государство будет софинансировать взносы. Причем параметры софинансирования (то есть соотношение между взносами вкладчика и размером государственного софинансирования) будут зависеть от размера официального дохода гражданина.

– Давайте остановимся на вопросе софинансирования. Вы сказали, что оно будет зависеть от дохода участника программы. А как именно?

– Для начала надо понимать, что в любом случае максимально возможный объем участия государства в софинансировании сбережений граждан составляет 36 тыс. рублей в год на 1 человека. Но конкретный размер будет уже зависеть от его дохода и от того, сколько человек готов вложить в программу.

При среднемесячном доходе человека в размере не более 80 000 рублей за каждый вложенный в рамках ПДС рубль государство внесет на его счет еще 1 рубль. Таким образом, чтобы получить от государства 36 000 рублей софинансирования, необходимо в течение года внести средства на ту же сумму или 3 000 рублей в месяц.

При доходе от 80 000 до 150 000 рублей в месяц объем софинансирования государства составит 50 копеек на 1 рубль. Для получения доплаты в 36 000 рублей в этом случае понадобится вложить в рамках ПДС в течение года 72 000 рублей, или 6 000 рублей в месяц.

При доходе человека более 150 000 рублей в месяц объем софинансирования составит 25 копеек на 1 рубль. То есть для получения максимальной доплаты нужно вложить в течение года 144 000 рублей (12 000 рублей в месяц).

Необходимо обратить внимание, что существует и минимальный порог для получения возможности софинансирования со стороны государства. Чтобы государство начало софинансировать взносы, участник программы должен сам внести как минимум 2000 рублей в год.

– Какие еще существуют преимущества у данной программы или на софинансировании все и заканчивается?

– Для участников программы предусмотрен ещё ряд плюсов, помимо софинансирования:

Во-первых, это страхование внесенных гражданами средств в общем объеме до 2,8 млн рублей (по сравнению с 1,4 млн рублей в системе страхования вкладов). Во-вторых: налоговый вычет при уплате взносов на сумму до 400 000 рублей в год (13% от суммы взносов) (действует в отношении взносов, уплаченных начиная с 01 января 2025 года). И в-третьих, возможность забрать средства досрочно при наступлении «особых жизненных ситуаций» без потери дохода.

– А что за «особые жизненные ситуации»?

– Список особых жизненных ситуаций определяет правительство РФ, сейчас сюда входят дорогостоящее лечение по отдельному перечню или потеря кормильца.

– А если никакие «особые жизненные ситуации» не наступили, то сколько времени надо держать средства в программе?

– Забрать средства из программы можно будет через 15 лет после начала действия договора, а также при наступлении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Таким образом, минимальный срок участия в программе составляет 15 лет.

По выбору участника программы периодические выплаты могут быть пожизненными или срочными (на срок не менее 10 лет).

Если же по какой-то причине человек захочет забрать все вложенные личные средства досрочно, он сможет это сделать в любой момент. Но нужно учитывать, что если речь не идёт о лечении или потере кормильца, то забрать, возможно, получится не всю сумму – на такой случай в договоре и правилах фонда могут быть установлены понижающие коэффициенты. Поэтому нужно очень внимательно изучить договор, прежде чем его подписать.

При этом пенсионные накопления, переведенные в программу, а также средства государственного софинансирования досрочно забрать из программы нельзя, они останутся на счёте.

– Как можно стать участником программы?

– Принять участие в программе долгосрочных сбережений может любой гражданин России возрастом от 18 лет. Для участия в программе гражданин должен заключить договор долгосрочных сбережений с НПФ. Закон также предусматривает возможность заключения договора долгосрочных сбережений юридическими или физическими лицами в пользу третьих лиц – например детей.

Накопленные в рамках программы деньги также будут наследоваться в полном объеме, за исключением ситуации, когда участнику программы уже были назначены пожизненные периодические выплаты.

В качестве добровольных взносов на счет в рамках ПДС можно перевести все уже существующие пенсионные накопления, в том числе сформированные в 2002–2014 годах.

Величину первого взноса, а также размер и периодичность последующих взносов участник программы может определить самостоятельно. Количество договоров долгосрочных сбережений для одного гражданина по закону не ограничено.

– Куда будут инвестироваться накопления граждан, сформированные в рамках программы?

– Сформированные средства НПФ будут вкладывать в государственные ценные бумаги (ОФЗ), корпоративные облигации, акции и прочие финансовые инструменты.

При этом все инвестиции в рамках ПДС будут осуществляться под контролем Банка России.

По закону НПФ обязан обеспечить безубыточность инвестиций (т. е. неуменьшение сбережений гражданина в результате их инвестирования). Фонды должны инвестировать средства своих клиентов только в финансовые инструменты, обладающие наилучшими соотношением между ожидаемой доходностью и рисками. В случае нарушения этого требования Банк России обязывает фонд возместить клиентам понесенные потери.

Кстати, даже в случае одинаковых результатов инвестирования, в случае ПДС человек получит доход выше, чем в случае обычного договора с НПФ, за счет софинансирования государством.

– А если гражданин решил, что ошибся с выбором НПФ, можно ли его сменить или все, 15 лет работать только с одним фондом?

– В рамках ПДС граждане имеют возможность сменить НПФ, в котором осуществляется формирование его долгосрочных сбережений. Менять оператора при этом можно только один раз в пять лет.