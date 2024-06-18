Что известно о вспышках ботулизма в российских городах

10:18, 18 июня 2024, ПАИ

Вспышки ботулизма зафиксировали в Москве, Нижнем Новгороде и Казани. Пострадавшие попали в больницу после того, как съели готовые салаты из службы доставки, сообщает ТАСС.

В Москве с симптомами ботулизма к врачам обратился 121 человек, 55 из которых были в тяжёлом состоянии, а 30 – в реанимации. Как сообщает Роспотребнадзор по городу Москве, накануне пострадавшие употребляли готовые салаты: лобио изготовителя «Локалкитчен» и салат с тунцом, фасолью и яблоком производителя «Гастропорт». Ведомство приостановило продажу продукции производителей до окончания санитарно-эпидемиологического расследования. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

В Нижнем Новгороде зарегистрировано 14 случаев подозрения на ботулизм, практически все пострадавшие находятся в тяжёлом состоянии. В нижегородском Роспотребнадзоре сообщили, что пострадавшие ели заказанные в службе доставки салаты производителя «Локалкитчен». Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

В Казани с признаками ботулизма в инфекционной больнице находятся 14 человек, накануне они также употребляли салат лобио производителя «Локалкитчен». СУ СК России по Татарстану возбудило уголовное дело.