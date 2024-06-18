Дмитрий Суховерхов: В AI-трансформации победитель получит всё

11:23, 18 июня 2024, ПАИ

Председатель Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов выступил на дизайн-сессии «AI-трансформация Псковской области», которая проходит во вторник, 18 июня, в правительстве региона, передаёт корреспондент ПАИ. Своё выступление он начал с разрушения нескольких мифов и ожиданий от сессии.

«Первый миф: это сессия о трансформации Сбера. Нет, это сессия о трансформации Псковской области, и мы можем только помочь и подсказать. Второй миф: Сбер сразу предложит решения, которые улучшат жизнь Псковской области. Сегодня мы только посмотрим, как можно продвинуться дальше. Третий миф: Сбер сейчас начнёт продавать что-то. Нет», – сказал Дмитрий Суховерхов.

По поручению президента России Владимира Путина Сбер официально курирует AI-трансформацию, напомнил он: «Это наша ответственность – делиться знаниями и инструментами с народом».

«Весь мир и наша страна стоит на пороге большого рывка. Пример – компьютеризация в конце 1980-х – начале 1990-х годов. Компьютеры казались чем-то сложным. Никто не предполагал, что компьютеризация будет развиваться так стремительно», – отметил эксперт.

«Сессии проводятся для того, чтобы работа по внедрению ИИ велась на уровне каждого субъекта. К сожалению, сейчас такая ситуация, что никто не знает правильного решения, его и нет. Надо попробовать, чтобы к нему прийти. Это гонка, в которой победители получат всё», – подчеркнул Суховерхов.

«Это решение президента страны – вовлекать максимальное количество людей в создание и развитие ИИ. Кто как не вы знаете, что влияет на процессы развития Псковской области. Это точка опоры, которая несёт большой результат и для жителей области, и для процессов государственного правления», – обратился он к участникам сессии.

На дизайн-сессии «AI-трансформация Псковской области» представители органов власти региона, бизнес-сообщества, общественники выработают предложения по применению искусственного интеллекта по шести направлениям.