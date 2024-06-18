В правительстве Псковской области разрабатывают механизмы использования искусственного интеллекта

11:07, 18 июня 2024, ПАИ

Использование искусственного интеллекта обсуждают на дизайн-сессии «AI-трансформация Псковской области» в правительстве Псковской области во вторник, 18 июня. Сессия проводится региональными властями совместно со Сбером, в ней принимают участие губернатор Михаил Ведерников и председатель Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов, передаёт корреспондент ПАИ.

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«У нас уже есть наработки по трём направлениям: здравоохранение, общественный транспорт, безопасность. Понятно, что сейчас искусственный интеллект применяется практически во всех сферах нашей жизни. Сегодня будет шесть направлений, которые мы рассмотрим: госуправление, здравоохранение, строительство и ЖКХ, туризм и культура, молодёжная сфера, экономика и инвестиции. Те решения, которые будут выработаны, мы обязательно с нашими партнёрами постараемся реализовать на территории Псковской области», – отметил губернатор Михаил Ведерников.

Планируется, что на дизайн-сессии в рабочих группах представители органов исполнительной власти региона, бизнес-сообщества и общественники разработают проектные предложения по применению в разных сферах жизни региона возможностей искусственного интеллекта.