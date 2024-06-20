В Латвии граждан России с ВНЖ обяжут сдавать экзамен по языку

16:08, 20 июня 2024, ПАИ

Несколько тысяч россиян, проживающих в Латвии, будут обязаны сдавать экзамен по латышскому языку, чтобы иметь возможность продолжать жить в стране. Об этом сообщил портал Delfi.lv.

Сейм Латвии в окончательном чтении принял поправки к закону о миграции, которые обяжут граждан РФ, на которых ранее не распространялось это требование, сдавать государственный язык для сохранения права жить в стране.

Новые правила будут распространяться на россиян, которые оформляли постоянный ВНЖ по утратившему силу закону «О въезде и нахождении в Латвийской Республике иностранцев и лиц без гражданства». Их число составляет примерно 5 тысяч человек. Управление по делам гражданства и миграции отмечает, что граждан старше 75 лет освободят от сдачи экзамена.

В сентябре 2022 года Сейм Латвии принял поправки в закон о миграции, которые обязывали граждан России, имеющих постоянное место жительства в Прибалтийской республике, до 1 сентября 2023 года получить сертификат о владении латышским языком на уровне A2. В противном случае их документы должны были быть аннулированы.

14 сентября 2023 года латвийский парламент утвердил в окончательном чтении поправки к закону об иммиграции, продлевающие на два года срок сдачи экзамена по государственному языку для получения права на постоянное проживание в республике. Теперь проживающие в Латвии граждане РФ смогут получить временный вид на жительство сроком на два года, за этот период им необходимо будет сдать экзамен по госязыку. Заявку на получение вида на жительство необходимо было направить до 31 декабря.