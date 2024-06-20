Посвящённая V Международному кинофестивалю «Западные ворота» пресс-конференция проходит в медиацентре ПАИ
Пресс-конференция, посвящённая V Международному кинофестивалю «Западные ворота – 2024», проходит в медиацентре ПАИ.
На вопросы журналистов отвечают губернатор Псковской области Михаил Ведерников и генеральный продюсер кинофестиваля Эдуард Пичугин.
Напомним, что V Международный кинофестиваль «Западные ворота – 2024» будет проходить в Пскове с 5 по 7 июля. За три дня организаторы представят около ста полнометражных и короткометражных фильмов.
В конкурсную программу кинофестиваля войдёт шесть новых фильмов из России, Белоруссии, Киргизии, Китая, Монголии, Греции, а в международную секцию «Панорама» – из Киргизии, Азербайджана, России и отдельно из Якутии. Также в программе фестиваля 13 тематических секций, конкурс короткометражных фильмов, ретроспективы, гала-премьеры, специальные сеансы, творческие вечера и обсуждения фильмов с участием известных кинематографистов.
Подробнее о событии читайте в нашем специальном сюжете здесь.
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