Посвящённая V Международному кинофестивалю «Западные ворота» пресс-конференция проходит в медиацентре ПАИ

17:08, 20 июня 2024, ПАИ

Пресс-конференция, посвящённая V Международному кинофестивалю «Западные ворота – 2024», проходит в медиацентре ПАИ.

На вопросы журналистов отвечают губернатор Псковской области Михаил Ведерников и генеральный продюсер кинофестиваля Эдуард Пичугин.

Напомним, что V Международный кинофестиваль «Западные ворота – 2024» будет проходить в Пскове с 5 по 7 июля. За три дня организаторы представят около ста полнометражных и короткометражных фильмов.

В конкурсную программу кинофестиваля войдёт шесть новых фильмов из России, Белоруссии, Киргизии, Китая, Монголии, Греции, а в международную секцию «Панорама» – из Киргизии, Азербайджана, России и отдельно из Якутии. Также в программе фестиваля 13 тематических секций, конкурс короткометражных фильмов, ретроспективы, гала-премьеры, специальные сеансы, творческие вечера и обсуждения фильмов с участием известных кинематографистов.

Подробнее о событии читайте в нашем специальном сюжете здесь.