Причины появления рака кожи и способы его лечения обсудили в эфире «Серебряного дождя». Главное
Заведующая отделением радиотерапии Псковского областного клинического онкологического диспансера Елена Букша стала гостьей программы «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 21 июня.
Главное:
- рак кожи входи в топ-5 онкозаболеваний Псковской области;
- самая агрессивная форма рака кожи – меланома. Ею страдают люди в возрасте от 25 до 50 лет. Остальные виды рака кожи возникают у более старшего поколения;
- для профилактики заболеваний кожи необходимо обращать внимание на состояние родинок: асимметричная форма, неровные края, резкий рост, язвы и долго незаживающие раны должны насторожить;
- ежегодно, особенно после летнего периода, желательно посещать дерматолога;
- если у вас более 100 родинок, посещать специалиста надо также раз в год;
- ультрафиолетовое излучение – основная причина рака кожи;
- время загара в нашей полосе – с утра до 11:00 и после 16:00. Для загара обязательно использовать крем с SPF 30-60;
- одна из самых современных методик лучевой терапии применяется в Псковской области;
- «Самое главное – обращать на свою кожу внимание хотя бы раз в три месяца. Нужно замечать, если длительно не заживают раны или родинка изменила свой цвет, форму, размер», – сказала гостья студии;
- при терапии могут возникнуть различные лучевые реакции.
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21 июня 2024
Причины появления рака кожи и способы его лечения обсудили в эфире «Серебряного дождя». Главное