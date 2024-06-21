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Причины появления рака кожи и способы его лечения обсудили в эфире «Серебряного дождя». Главное

Заведующая отделением радиотерапии Псковского областного клинического онкологического диспансера Елена Букша стала гостьей программы «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 21 июня.

Елена Букша. Фото: ПАИ

Главное:

  • рак кожи входи в топ-5 онкозаболеваний Псковской области;
  • самая агрессивная форма рака кожи – меланома. Ею страдают люди в возрасте от 25 до 50 лет. Остальные виды рака кожи возникают у более старшего поколения;
  • для профилактики заболеваний кожи необходимо обращать внимание на состояние родинок: асимметричная форма, неровные края, резкий рост, язвы и долго незаживающие раны должны насторожить;
  • ежегодно, особенно после летнего периода, желательно посещать дерматолога;
  • если у вас более 100 родинок, посещать специалиста надо также раз в год;
  • ультрафиолетовое излучение – основная причина рака кожи;
  • время загара в нашей полосе – с утра до 11:00 и после 16:00. Для загара обязательно использовать крем с SPF 30-60;
  • одна из самых современных методик лучевой терапии применяется в Псковской области;
  • «Самое главное – обращать на свою кожу внимание хотя бы раз в три месяца. Нужно замечать, если длительно не заживают раны или родинка изменила свой цвет, форму, размер», – сказала гостья студии;
  • при терапии могут возникнуть различные лучевые реакции.

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