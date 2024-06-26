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Общество

Блогер и писатель Ольга Савельева на концерте в Пскове рассказала о своей встрече с аистом Гошей

Блогер и писатель Ольга Савельева на концерте в Псковском кремле рассказала о своей встрече с аистом Гошей сегодня, 26 июня. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Блогер и писатель Ольга Савельева на концерте в Псковском рассказала о своей встрече с аистом Гошей. Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Ранее специалисты Псковского музея-заповедника опубликовали фотографию аиста, который прогуливался по территории кремля. Сегодня, 26 июня, выяснилось, что аист – воспитанник гдовского приюта «Дом белого аиста» по имени Гоша. Птица преодолела расстояние более ста километров, прилетев в Псковский кремль.

Блогер и писатель Ольга Савельева на концерте в Пскове рассказала о своей встрече с аистом Гошей. Фото: ПАИ

«Я зашла в кремль (было время) – а там аист гуляет. Оказывается, он любит кремль. Живёт в приюте в ста километрах, но прилетает! И его понять можно: у вас очень красивый кремль!» – отметила блогер.

Ольга Савельева также рассказала, как сотрудница приюта забирала Гошу и на её вопрос «зачем, ему же тут нравится» рассказала, что Гоше там опасно, а в приюте он проживёт дольше.

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