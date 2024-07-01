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Общество

Последствия непогоды в Пскове: затопленные улицы, поваленные деревья и светофоры. Фото и видео

Сильнейший ливень с грозой, а местами даже с градом прошёл в Пскове сегодня, 1 июля. О непогоде МЧС предупреждало псковичей ещё вчера, а все необходимые службы перешли в режим повышенной готовности уже сегодня утром. Так или иначе, непогода накрыла город около 15:40 и принесла последствия.

  • Поваленные деревья
    Фото: ПАИ
  • Поваленные деревья
    Фото: ПАИ
  • Поваленные деревья
    Фото: ПАИ
  • Поваленные деревья
    Фото: ПАИ
  • Поваленные деревья
    Фото: ПАИ

В городе из-за сильного ветра упало несколько деревьев, например у скейт-парка на улице Леона Поземского, на улице Киселёва, на Золотой набережной и на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Некрасова.

Светофор и дорожные знаки упали в центре Пскова. Фото: ПАИ

Также ветер повалил светофоры и дорожные знаки: один из таких случаев произошёл в центре города, на площади Ленина.

Некоторые городские улицы, включая тротуары, оказались затоплены. В частности, сильный ливень затопил часть Октябрьского проспекта, улицы Советской, улицы Пушкина и улицы Ленина. Автомобили передвигались по дорогам в воде по дверные проёмы, а несколько машин получили гидроудар и вынужденно стояли на аварийке (в настоящий момент воды на указанных улицах нет и движение происходит в обычном режиме).

  • Коммунальные службы Пскова оперативно устраняют последствия непогоды
    Фото: Telegram-канал главы Пскова Бориса Елкина
  • Коммунальные службы Пскова оперативно устраняют последствия непогоды
    Фото: Telegram-канал главы Пскова Бориса Елкина
  • Коммунальные службы Пскова оперативно устраняют последствия непогоды
    Фото: Telegram-канал главы Пскова Бориса Елкина

Коммунальные службы Пскова оперативно начали устранять последствия непогоды. Специальная техника работает в первую очередь на очистке дорог от мусора и грязи, которые забивают водостоки ливневой канализации. В городе убирают деревья, которые повреждены из-за сильного ветра, а также проводят другие необходимые работы.

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