День семьи, любви и верности псковичей приглашают провести в музее

15:04, 02 июля 2024, ПАИ

День семьи, любви и верности псковичей приглашают провести в музее. Гостей ждут тематические экскурсии, ремесленные мастер-классы и музейные акции, рассказали ПАИ в Псковском музее.

6 июля, 15:00 – тематическая экскурсия «Судьба на двоих».

«Судьба на двоих» – тематическая экскурсия по постоянной экспозиции картинной галереи. Экскурсовод через произведения живописи XIX–XXI веков поведает истории о глубоком подлинном чувстве, способном преодолевать жизненные перипетии и найти дорогу к простому семейному счастью.

Место встречи: фойе главного здания Псковского музея (улица Некрасова, 7). Обязательна предварительная запись по телефону (8 8112) 66-33-11.

6 и 7 июля, 14:00 – тематическая экскурсия «Веками вместе».

Известно, что все величайшие добродетели человечества зарождаются именно в семье. В ходе экскурсии по экспозиции «Культура и искусство древнего Пскова» участники узнают о самых почитаемых во все века семейных парах от библейского времени до первого династического брака России, о романтических знакомствах и примерах вечной любви и верности.

Место встречи: фойе главного здания Псковского музея (улица Некрасова, 7). Обязательна предварительная запись по телефону (8 8112) 66-33-11.

7 июля, 12:00–16:00 – музейная акция «Всё начинается с семьи». Гостей ждёт праздник с участием театра хореографических миниатюр «Молчаливые». Посетители смогут погрузиться в историю праздника, поучаствовать всей семьёй в познавательных интерактивах и оставить своё доброе пожелание на лепестках ромашек для семей Псковской земли.

Во время мероприятия будут работать бесплатные интерактивные площадки «Семейный герб» и «П.С. Я люблю тебя».

В 13:00 и 14:00 пройдёт бесплатная экскурсия по музейному комплексу «О купеческом доме и не только».

В 14:00 и 15:00 посетители смогут посетить бесплатную интерактивную программу о колыбельных песнях, потешках и материнском фольклоре «Баю куколку мою».

С 13:00 по 16:00 пройдут мастер-классы «Неразлучники», «Тёплый дом», «По платью видно, кто идёт». Стоимость: 300 рублей с человека.

Место проведения: музейный комплекс «Двор Постникова» (улица Олега Кошевого, 2). Запись и справки: (8 8112) 29-22-59.

7 июля, 12:00–16:00 – праздничная акция «Сокровища из старого альбома».

В рамках акции «Сокровища из старого альбома» вы всей семьёй сможете украсить любимую семейную или свадебную фотографию в винтажном стиле во время мероприятия и получить бесплатный билет на выставку фарфора «Сокровища из старого буфета».

Место проведения: музейный комплекс «Двор Постникова» (улица Олега Кошевого, 2). Запись и справки: (8 8112) 29-22-59.