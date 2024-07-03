Жителя Белоруссии осудили в Псковской области за дачу взятки таможеннику

09:00, 03 июля 2024, ПАИ

Незаконную деятельность жителя Белоруссии пресекли в Псковской области. Его признали виновным в даче взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконных действий в крупном размере. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.

Расследованием уголовного дела по материалам оперативно-разыскной деятельности УФСБ России по региону и Псковской таможни занималось СУ СК России по Псковской области.

В 2022 году осужденный обратился к таможенному инспектору с предложением за денежное вознаграждение на регулярной основе оказывать содействие в обеспечении беспрепятственного прохождения грузовых транспортных средств с незаконно перемещаемым товаром (сигаретами) из Белоруссии в Российскую Федерацию через стационарный пункт таможенного контроля «Невельский». О факте склонения к получению взятки госслужащий сообщил руководству. Во время дальнейших подконтрольных органам безопасности мероприятий фигурант передал сотруднику таможни около миллиона рублей.

Великолукский районный суд Псковской области приговорил гражданина к лишению свободы сроком на 1 год и 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор вступил в законную силу.